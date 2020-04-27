Киев, , 14:39 — REGNUM Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг украинской компании НАК «Нафтогаз» на уровне «B» (стабильный). Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

При этом прогноз в отношении «Нафтогаза» ухудшился с «положительного» до «стабильного».

В сообщении агентства отмечается, что автономный кредитный профиль (SCP) «Нафтогаза» отражает возможное ухудшение финансовых показателей, вызванное низкой ценой на газ, неопределённостью в сфере внутреннего регулирования цен и последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Fitch снизило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины с «позитивного» до «стабильного».

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