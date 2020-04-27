Москва, , 14:31 — REGNUM В условиях карантина по коронавирусу ФАС проводит ежедневный мониторинг и контроль за ценами на социально значимые товары и продукты питания, фиксируя цены непосредственно в магазинах сетевой торговли. Рост цен именно на эти категории товаров на данный момент не отмечен, дефицита также не ожидается, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления по борьбе с картелям ФАС России Андрей Тенишев.

«Тем не менее наблюдаются периодические всплески кратковременного ажиотажного спроса на некоторые категории других товаров, которые вызваны распространением так называемых фейковых сообщений. Мы призываем граждан взвешенно подходить к выбору места и способа покупки, избегая покупок у спекулянтов.

Конкурентные рыночные механизмы в конечном счете повлияют на ценообразование, как это было в случае с имбирем, наказав недобросовестных продавцов и поставщиков и установив справедливую цену.

В настоящий момент есть возможность приобретения имбиря от 200 до 700 руб./кг, а лимонов — от 180 до 350 руб./кг в зависимости от региона и сорта товара. В целом на территории России торговыми сетями установлены справедливые рыночные цены.

Однако в тех немногих случаях, когда ФАС России видит признаки необоснованного установления цен, мы проводим проверки.

По результатам мониторинга ФАС ведутся антикартельные проверки в сотрудничестве с прокуратурой: ФАС выданы предостережения и предупреждения должностным лицам ассоциации «Руспродсоюз», Информационного агентства по рыболовству, Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, прокуратурой — исполнительному директору Ершовского элеватора в Саратовской области.

Изучаются цены на растительное масло, лимоны и рыбу. Возбуждено первое дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. И если вина компаний подтвердится, их ждут серьезные последствия: так называемые «оборотные» штрафы от ведомств. ФАС держит руку на пульсе», — высказал свое мнение Андрей Тенишев.

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