Берлин, , 14:21 — REGNUM В первом квартале 2020 года продажи электромобилей на пяти крупнейших европейских автомобильных рынках превысили продажи в Китае. Об этом говорится в исследовании PwC и его дочерней компании Strategy.

За отчетный период в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании было продано 79 300 электрифицированных автомобилей. А в Китае за период с января по март 2020 года было реализовано 77 256 электрокаров.

Однако, как предполагают эксперты, тенденция может поменяться, поскольку в Европе многие страны приняли ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. А вот в Китае производство и продажи возобновляются.

Ранее стало известно, что BMW и Volkswagen возобновят производство на своих заводах в Европе.

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