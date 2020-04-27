Вашингтон, , 13:18 — REGNUM

Проблема безработицы в условиях «коронакризиса» многогранна, и в нашей стране реальное число потерявших работу в этом году будет не меньшим, чем в США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 апреля, комментируя высказывания старшего советника президента США Кевина Хассетта.

Как сообщалось ранее, советник Дональда Трампа заявил, что уровень безработицы в США растет гораздо быстрее, чем это было во время кризиса 2008 года, и что нынешний кризис приведет к росту безработицы до показателей времен Великой депрессии.

«Если спровоцированная «коронакризисом» безработица в США, по прогнозам, достигнет уровня времён Великой депрессии, то чего же ждать нам, в России? Накануне этого кризиса, как известно, Дональд Трамп предпринял беспрецедентные шаги с целью увеличения числа рабочих мест в США. Наша экономика, начиная с 1990-х годов, всегда от американской экономики отставала и сегодня, как мне это видится, вряд ли способна её обогнать.

В конце прошлой недели, напомню, было опубликовано исследование сервиса «Авито. Работа», по которому заработные платы в апреле в полном объеме сохранили меньше половины россиян, а 44 процента вообще временно перестали работать.

Многие из тех, кто лишился работы, пытаются оформить статус безработного, но это не всегда получается. Например, в Тульской области, как мне рассказали в местном отделении «ОПОРЫ РОССИИ», желающие зарегистрироваться в качестве безработного и получать полагающееся увеличенное пособие, сталкиваются с такой проблемой. Обращаясь на портал «Госуслуги» для оформления аккаунта, они с удивлением узнают, что их аккаунты уже оформлены и что нужно лишь ввести пароль. Люди «своего» пароля, естественно, не знают. Чтобы изменить пароль, надо идти в МФЦ, делать это лично. МФЦ закрыт. Безработные и помогающие им общественники из «ОПОРЫ РОССИИ», естественно, задаются вопросом, как такое могло получиться (в наполнении портала, как известно, участвовали МФЦ, Почта России и Сбербанк). Ответственные за эту ситуацию должны её срочно исправлять!

Пока ситуация не исправлена, эти потерявшие работу наши сограждане в число безработных не попадают, но на деле они являются безработными. Одним словом, проблема безработицы в условиях «коронакризиса» многогранна, и многое говорит за то, что в нашей стране реальное число потерявших работу в этом году будет не меньшим, чем в США.