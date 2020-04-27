Нур-Султан, , 13:16 — REGNUM Правление Национального банка Казахстана решило сохранить базовую ставку на уровне 9,5% с процентным коридором плюс-минус два процентных пункта, сообщили 27 апреля в пресс-службе финансового регулятора.

В Нацбанке отметили, что по итогам года ожидается снижение ВВП основных торговых партнеров Казахстана — это повлияет на экономику республики. В частности, МВФ прогнозирует падение экономики ЕС на 7,5%, России — на 5,5%, Китая — на 1,2%.

Отмечается, что дальнейшее решение по базовой ставке зависит от темпов восстановления экономики, баланса инфляционных рисков и уровня совокупного спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. 3 апреля принято решение о понижении ставки до 9,5%.

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