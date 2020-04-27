Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Избыточный запас топлива был накоплен в Грузии в связи с действием двух факторов. Об этом 27 апреля сообщил агентству Report глава Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралашвили.

Он рассказал, что грузинские компании, пользуясь снижением цен на нефтепродукты на мировом рынке, смогли создать значительные запасы. Кроме того, в последнее время в Грузии упали продажи топлива.

«В апреле у нас был двухнедельный карантин, и в этот период спрос на топливо полностью отсутствовал <…> в стране имеются избыточные запасы топлива», — рассказал Мтвралашвили. Точные данные о топливных продажах внутри страны он обещал предоставить в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 17 по 27 апреля в рамках мер по снижению рисков распространения коронавируса действовал запрет на передвижение на легковых автомобилях в личных целях.