Калуга, , 17:31 — REGNUM Порядка 537 обращений направили в банки жители Калужской области по закону о льготном периоде. Рассмотрено 438 обращений, из них удовлетворено 184. Наиболее высокий процент одобрения заявок приходится на предоставление кредитных каникул по ипотеке — 61%. Об этом 27 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий Отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В законе обозначены критерии, которым должен обладать заемщик, претендующий на получение кредитных каникул. Отказ в предоставлении заёмщику кредитных каникул, в основном, происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного правительством РФ: по ипотечным займам — 2 млн рублей, автокредитам — 600 тыс. рублей, потребительским — 250 тыс. для физических лиц и 300 тыс. — для индивидуальных предпринимателей, по кредитным картам — 100 тыс. рублей.

«Если клиент не подходит под параметры (превышен максимальный размер кредита или доходы упали менее чем на 30%), скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации задолженности (перенос сроков платежа, снижение его размера, использование других возможных мер), который поможет заемщику пережить сложные времена. При этом банки и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учётом снижения доходов», — сказал Ирина Карлаш.

В рамках нового закона о кредитных каникулах, принятого в начале апреля, заёмщик может до 30 сентября обратиться к кредитору и получить отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если из-за пандемии коронавируса его доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Изменения затронули все кредитные продукты, в том числе и ипотеку.

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