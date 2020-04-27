Киев, , 13:01 — REGNUM «Нафтогаз Украины» может заработать дополнительно на хранении нефти от 1 до 3 млн долларов в месяц, и «за это стоит побороться», заявил 27 апреля глава украинской госкомпании Андрей Коболев.

Чиновник заявил, что нефтетранспортную систему Украины можно использовать для хранения «частично» и подтвердил информацию СМИ, что в настоящий момент этот вопрос не урегулирован законодательством, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Основными возможностями по хранению являются возможности на нефтеперерабатывающих заводах и в терминалах. Поставщики российской нефти Urals должны быть заинтересованы в услуге хранения — для этого им необходимо дать возможность не платить НДС, а рассчитываться исключительно за хранение», — подчеркнул Коболев.

Он дал понять, что «Нафтогаз Украины» будет настаивать на реализации этой схемы и заявил, что в госкомпании рассчитывают на понимание как профильного министра энергетики, так и правительства в целом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины»Юрий Витренко заявил, что Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти, поскольку в распоряжении Украины есть «огромная нефтетранспортная система». В свою очередь депутат Верховной радыОлег Волошин высказал мнение, что Украине логично сдать свои хранилища в аренду российским компаниям.

Эксперты же сразу заявили, что любые заявления представителей Украины о том, что страна сейчас может воспользоваться отрицательными ценами на нефть,в нынешних условиях являются просто «трёпом».

22 апреля последовало официальное разъяснение, что технические возможности нефтетранспортной системы Украины в принципе не предусматривают возможности предоставления услуг по хранению нефти.