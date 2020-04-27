Пхеньян, , 13:00 — REGNUM В КНДР завершают строительство нового моста через реку Амноккан (известна как Ялуцзян), который должен соединить северокорейский город Синыйчжу и китайский Даньдун. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Известно, что в 2014 году Китай завершил строительство четырёхполосного моста со своей стороны, однако теперь активные строительные работы ведутся со стороны Северной Кореи, где отсутствуют съезды с моста.

Активные работы ведутся на месте, где по предположениям, будет установлен таможенный пост. Ожидается, что открытие моста может состояться в ближайшем будущем.

Отмечается, что в настоящее время на китайский город Даньдун приходится около 70% торговли между КНДР и КНР.