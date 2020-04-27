Москва, , 12:58 — REGNUM Стресс недопустим в условиях новой, кризисной реальности. Нужно меняться и приспосабливаться к ней, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По его словам, пандемия коронавируса явилась очень серьёзным вызовом, от которого ни в коем случае не нужно испытывать стресс. Новые условия нужно осмысливать, меняться и приспосабливаться к ним, так как повлиять на общую ситуацию почти невозможно.

В кризисный период важна дисциплина, включая соблюдение карантинных мер. Важно быстро понять, куда всё идёт, и подготовить условия для возобновления работы предприятий.

«Чем быстрее мы будем это делать, тем быстрее мы преодолеем кризис, в том числе», — подчеркнул глава Сбербанка.

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