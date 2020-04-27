Милан, Италия, , 12:52 — REGNUM В новом декрете правительства Италии о мерах по борьбе с эпидемией и ее экономическими последствиями будет продлен еще на два месяца ранее введенный запрет на увольнения сотрудников, сообщают национальные СМИ в понедельник, 27 апреля.

Речь идет как об индивидуальных, так и о коллективных увольнениях: ни реорганизация производства, ни заключение о низкой производительности труда того или иного сотрудника не могут быть основанием для увольнения.

По данным на 26 апреля, в Италии умерли 26 644 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 260. Днем ранее показатель увеличился на 415. Выздоровели 64 928 человек, за день этот показатель увеличился на 1808 (днем ранее — на 2622). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2324 (днем ранее — на 2357). В настоящее время заражены 106 103 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 197 675.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. Предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года ограничения будут смягчены, к работе смогут вернуться около трех миллионов человек. Заведения общественного питания смогут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности, но большая часть ранее введенных ограничений останется в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.