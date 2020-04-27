Пекин, , 12:55 — REGNUM Дилеры автокомпании Ford в Китае начали продажи рестайлингового рамного внедорожника Ford Everest с 10-скоростным «автоматом». Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Помимо новой автоматической трансмиссии авто оснащено более мощным агрегатом — под капотом установлен 2,3-литровый силовой агрегат, способный выдавать 276 «лошадей», в то время как в предыдущей версии двигателя производительность составляла 245 л. с. Привод у обновлённого автомобиля 4×4.

Экстерьер модели выделяется стильными бамперами, иной решёткой радиатора, а также необычным дизайном 18-дюймовых дисков.

Автопроизводители оснастили вседорожник большим количеством систем безопасности. Среди них адаптивный круиз-контроль с опцией езды в городских условиях, видеокамеры кругового обзора, а также системы предотвращения столкновений и удержания полосы движения. Также в списке оборудования новинки есть система распознавания дорожных знаков.

Ранее стало известно, что компания Ford разрабатывает кроссовер Bronco Sport на платформе от моделей Escape и Kuga.

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