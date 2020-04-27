Стокгольм, , 15:58 — REGNUM В Швеции кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, приведет к «длительной безработице». Согласно расчетам Службы занятости Швеции, сотни тысяч человек могут оказаться за пределами рынка труда без какой-либо работы. По данным ведомства, от длительной безработицы могут пострадать 200 тысяч человек. Об этом 27 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Еще до всякой пандемии Служба занятости Швеции предсказала, что долгосрочная безработица будет расти. Теперь же кризис только подтвердил прогноз. Целые отрасли предпринимательства, по сути, уже ликвидированы, — сети магазинов одежды, парикмахерские и туристические компании, отмечают журналисты.

В сложившихся условиях, когда пандемия коронавируса закончится, соискатели на новые места работы столкнутся с изменяющимся рынком труда, с новыми и даже более жесткими требованиями к образованию и квалификации.

Например, электронная торговля, вероятно, повысит свою долю на рынке услуг и тем самым уменьшит потребность в наличии персонала в магазинах. Это, в свою очередь, повлияет на структуру рынка труда, и должно пройти какое-то время, прежде чем люди приспособятся к новым условиям при поиске работы.