Сеул, , 16:08 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет финансовую поддержку предприятиям, которым из-за пандемии коронавируса был нанесен наибольший ущерб. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

По их словам, помощь будет оказана компаниям, занимающимися авиаперевозками, организацией выставок и международных конференций, автобусными перевозками в аэропортах, а также магазинам беспошлинной торговли (Duty Free).

Отмечается, что в рамках программы по поддержке занятости в период с 27 апреля по 15 сентября сотрудники вышеперечисленных предприятий будут получать государственное пособие.

Предполагается, что поддержку получат около 3800 предприятий и 70 тыс. сотрудников.