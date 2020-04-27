Брюссель, , 11:45 — REGNUM Сокращение ВВП стран Еврозоны на 8% является «наилучшим» сценарием в этом году, к такому выводу 27 апреля пришли экономисты Bloomberg.

«Наилучшим сценарием, по оценкам Bloomberg Economics, для еврозоны в этом году станет 8-процентное сокращение валового внутреннего продукта», — отмечает издание.

При этом экономисты издания обращают внимание на то, что наихудшим исходом для стран еврозоны стало бы падение ВВП в 10%. К нему могут привести повторные вспышки пандемии.

Также существуют опасения относительно того, что недостаточность и несвоевременность принимаемых правительствами пострадавших стран мер может стать причиной сильного ущерба их экономикам, в результате чего кризис в области здравоохранения превратится в кризис суверенного долга.