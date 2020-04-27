Москва, , 11:34 — REGNUM Острота отказов в «кредитных каникулах» схлынула, но банки внимательно относятся к «проблемным» клиентам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Сейчас, на мой взгляд, основная проблема отказа схлынула. На первых порах, действительно, она существовала, и я думаю, что главная причина заключалась в необходимости перенастройки программных продуктов, потому что был большой вал обращений — десятки и сотни тысяч обращений с просьбой предоставить каникулы… Сейчас программные продукты перестроены, мы уже вошли в нормальную колею во взаимоотношениях с клиентами», — отметил в ходе пресс-конференции Аксаков.

При этом он уточнил, кому банки могут отказать в кредитных каникулах.

«При этом банки продолжат обращать внимание к тем клиентам, которые уже накопили проблемы до наступления кризиса. То есть они уже плохо выполняли свои обязательства, и они уже должны были перейти в группу «неблагонадежных» клиентов. По этим людям, естественно, банки неохотно идут на встречу», — подчеркнул Аксаков.

На «кредитные каникулы» могут рассчитывать те, чей доход упал на 30%.

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