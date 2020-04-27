Сеул, , 11:34 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai рассматривает возможность инвестирования в израильский стартап Gauzy Ltd. для сотрудничества по созданию автомобилей следующего поколения. Об этом 27 апреля сообщает Yonhap со ссылкой на сообщение компании.

Компания Gauzy Ltd. производит жидкокристаллические стеклянные панели, известные как «умное стекло», которые используются в различных отраслях промышленности. В Hyundai собираются использовать разработки израильского стартапа для своих экологически чистых транспортных средств.

Кроме того, данные технологии позволяют воплотить проект городской мобильности (UAM), который является ключевым будущим инновационным бизнес-проектом компании, направленным на решение проблем в городских условиях. Поэтому южнокорейская компания Hyundai объединилась с сингапурским венчурным фондом BlueRed Partners и американской компанией Avery Dennison Corp., специализирующейся в области материаловедения, чтобы инвестировать средства в Gauzy.

Предполагается, что компания вложит в Gauzy от 3 до 4 млрд вон (2,4−3,3 млн. долларов США).

Ранее стало известно, что Hyundai начнет в сентябре текущего года серийное производство моделей Sonata N-Line.

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