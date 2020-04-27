Москва, , 11:28 — REGNUM Законодатели пока не намерены вводить ответственность за предоставление недостоверных сведений для получения «кредитных каникул». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Скорее всего, мы такое решение не примем», — заявил Аксаков в ходе пресс-конференции в Москве.

При этом он призвал заемщиков быть честными.

«Хотел бы обратиться к прессе, чтобы она предупредила граждан, желающих получить кредитные каникулы. Если вы не подтвердите в течение 90 дней информацию о снижении доходов на 30 и более процентов, то в полном объёме придётся выполнять все обязательства перед кредитной организации и более того, тот период, который вы не платили, пени штрафы будут начисляться», — заявил также парламентарий.