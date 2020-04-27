Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Поставки российской пшеницы в Грузию не прекратятся, хотя в России приостановлен экспорт зерна. Об этом 27 апреля сообщил руководитель Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии Леван Силагава в интервью агентству Report.

«Россия установила квоту на экспорт 7 млн тонн зерна в период с 1 апреля по 1 июля. Страна исчерпала эту квоту и приостановила экспорт зерна, но это не касается компаний, которые уже заполнили декларации», — рассказал Силагава.

Он добавил, что из задекларированных 7 млн тонн зерна было вывезено 75%. Остальное зерно продолжат вывозить. Также экспорт будет осуществляться и в Грузию.

Напомним, в 2019 году Грузия приобрела за рубежом 430 тыс. тонн зерна. Из них 87% составила пшеница. Стоит отметить, что в стране постоянно сокращаются посевные площади. В Грузии выращивают около 15% зерна от общей потребности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 26 апреля до 1 июля приостановлена продажа зерна за пределы ЕАЭС.

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