Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Не все безработные в США получают пособие по безработице, а в некоторых штатах — лишь немногие, сообщает исследовательский центр Pew.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, превысило предыдущие рекорды — более 24 миллионов подали заявки с середины марта, когда пандемия начала сильно влиять на американскую экономику. Эта цифра включает в себя самозанятых и других, кто до сих пор не имел права на получение льгот: новый закон, приятный в связи с пандемией, расширил право на получение дополнительных льгот для не работающих граждан. Несмотря на некоторые широкие федеральные руководящие принципы, заявители все еще сталкиваются с бюрократической мешаниной: различные правила регулируют, как они могут претендовать на получение пособий, сколько они получат и как долго они могут их получать — потому что в Соединенных Штатах нет единой общенациональной системы получения наличных денег безработными работниками. Вместо этого фактически есть 53 отдельные системы, управляемые Штатами (плюс округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинские острова).

Во многом из-за того, что государственные правила сильно различаются, доля людей, которых правительство считает безработными и которые фактически получают пособие по безработице, также варьируется. В марте, как раз перед тем, как пандемия начала разрушать экономику, 65,9% безработных жителей Массачусетса получили пособия, но только 7,6% безработных флоридцев сделали это, согласно анализу данных Pew Research Center, полученным от Управления занятости и профессиональной подготовки министерства труда и Бюро трудовой статистики.

В целом лишь около 29% безработных жителей страны, или 2,1 млн из 7,37 млн, получили пособия в марте. Подавляющее большинство из этих 2,1 млн человек получали свои выплаты через регулярные государственные программы страхования по безработице. Существуют также специальные программы для бывших федеральных служащих, недавно вышедших на пенсию военнослужащих и людей, чей рабочий день был сокращен в рамках инициатив «разделения труда».

Штаты обычно рассчитывают размер еженедельного пособия человека как некоторый процент от его дохода до безработицы, но эти пособия ограничены, и тоже варьируются: от 823 долларов в неделю в Массачусетсе до 235 долларов в неделю в Миссисипи.