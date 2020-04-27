Киев, , 10:54 — REGNUM По информации офиса президента Украины Владимира Зеленского, сумма порядка $5−10 млрд в годовом исчислении распределяется «по различным коррупционным каналам», заявил в эфире украинского телевидения советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Советник отметил, что в реальности речь идет о явном воровстве, которое «крышуется» разными политическими силами.

По его словам, также в офисе президента знают, что в коррупционных схемах участвуют представители крупного, среднего бизнеса и даже иностранного бизнеса.

«Отбросьте свои фантазии по поводу того, кому сколько раздавать. У нас есть ограничения», — призвал советник президента, говоря о государственных дотациях из-за коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Зеленский в рамках документального фильма «Год президента», показанного 22 апреля, заявил, что к Украине всегда было плохое отношение из-за большого количества коррупционных схем в высшем руководстве страны, а сейчас он это меняет.

Также глава Украины заявил, что в стране «прекрасно работает иностранная разведка», которая, по мнению Зеленского, точно знает, что он «ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен».