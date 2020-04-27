Киев, , 10:36 — REGNUM Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в настоящий момент город несет «огромные убытки» из-за пандемии коронавируса и общенационального карантина.

Об этом он заявил в интервью изданию «Чесно».

»Львов принял в прошлом году 2,5 млн гостей… каждый в среднем в день оставлял 75 долларов, в среднем люди были 2,5 дня. Если посчитать в деньгах — это страшные деньги», — заявил Садовый.

По его словам, без работы во Львове остались «десятки тысяч людей», которые работали в гостиницах, ресторанах, барах и в пищевой промышленности.

«Город теряет сотни миллионов из-за отсутствия туристов… Будем ждать, что изобретут вакцину или лекарство, и туризм вернется во Львов», — добавил также городской глава.

ИА REGNUM напоминает, что во Львовской области подтверждено 358 случаев заболевания коронавирусом из более чем 9 тыс. по всей стране. Наиболее пострадали от пандемии Черновицкая область Украины и Киев.

Во времена СССР во Львове была хорошо развита промышленность, в городе, в частности, делали автобусы ЛАЗ, телевизоры и сложное электронное оборудование, однако во времена независимости эти предприятия были ликвидированы.