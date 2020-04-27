Стокгольм, , 10:26 — REGNUM Шведская автокомпания Volvo может пересмотреть стратегию развития, отложив на неопределённый срок обновление актуальных моделей и создание новых автомобилей. Об этом сообщает портал Automotive News Europe.

По словам главы шведского бренда Хокана Самуэльссона, компания будет вынуждена принять решение о переносе на более поздний срок запланированных модернизаций своих авто ради экономии средств. Также придётся пересмотреть и оптимизировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты, которых насчитывается несколько тысяч.

Отмечается, что компания приостановит только те проекты, которое руководство компании считает второстепенными. При этом автопроизводитель продолжит развивать сегмент электромобилей, автопилотов и инновационных технологий.

Напомним, по итогам марта 2020 года в РФ было продано 784 новых автомобиля компании Volvo. Это на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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