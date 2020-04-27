Южно-Сахалинск, , 10:13 — REGNUM Дальневосточная авиакомпания «Аврора» объявила конкурс на оказание услуг по подготовке и передаче воздушных судов типа А-319 лизингодателю. Начальная цена лота превышает 1,15 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Итоги конкурса планируют подвести 20 мая 2020 года. Услугу оценили в 1 157 542 368 рублей. Победитель должен будет подготовить к передаче воздушные суда, зарегистрированные на Бермудских островах. В задачи подрядчика входит управление поставкой и возвратом воздушных судов, обеспечение поддержки по управлению поддержанием лётной годности, оказание авиационной технической поддержки во время процесса, включая выполнение формы ТО Redelivery Check, покраску, перекомпоновку салона, замену панелей багажника.

Передать планируется от одного до десяти воздушных судов. Услуги должны быть оказаны в основном в период с 2020 по 2023 год, но последний самолёт должен быть передан не позднее 18 марта 2027 года.

Напомним, одна из крупных авиакомпаний Дальнего Востока принимает участие в вывозе россиян из разных стран в период пандемии коронавируса.