Париж, , 10:06 — REGNUM Во Франции 2019 год закончился чистым снижением числа безработных, ищущих работу (-3,3%), что побудило правительство к достижению своей амбициозной цели по уровню безработицы в 7% к концу пятилетнего президентского срока, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что кризис в сфере здравоохранения, связанный с COVID-19, разрушил французскую и мировую экономику всего за несколько недель.

В проекте поправок к бюджету правительство Франции ожидает сокращения валового внутреннего продукта на 8% в этом году, государственного долга в 115%.

Чтобы избежать жестоких увольнений, правительство создало и расширило систему частичной безработицы, которая в настоящее время приносит пользу более чем десяти миллионам французов.

Согласно последним прогнозам OFCE, число безработных вырастет на 460 000 человек за два месяца изоляции.

По данным Urssaf, в марте число объявлений о приеме на работу сократилось на 22,6% по сравнению с февралем 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, рестораны в деловом районе Ла Дефанс во французском департаменте О-де-Сен к западу от Парижа, которые посещали ежедневно 200 000 сотрудников компаний, пожертвовали свои скоропортящиеся продукты питания.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции рестораны пожертвовали продукты питания бездомным