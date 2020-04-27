Уфа, , 09:50 — REGNUM Две лечебно-реабилитационные кровати для новорожденных с неврологической патологией привезли в городскую детскую клиническую больницу № 17 Уфы. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, новое оборудование поступило в рамках реализации программы «Доступная среда в Республике Башкортостан».

Отмечается, что эти кровати помогут быстрейшей реабилитации маленьких пациентов. Кроме этого, новое оборудование предназначается и для профилактики детской инвалидизации.

С помощью кроватей можно будет проводить уникальный массаж детям с самого раннего возраста, что будет стимулировать передачу сигналов в центральную нервную систему. А это будет способствовать улучшению работы центров дыхания, кровообращения, а значит и восстановлению поврежденных функций периферийной нервной системы малышей.

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