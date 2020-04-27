Москва, , 09:45 — REGNUM С января по март 2020 года самой покупаемой моделью автобуса в РФ стал ПАЗ-3205. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За первый квартал этого года в России было приобретено 904 экземпляра ПАЗ-3205. Это на 4,6% меньше, чем было реализовано год назад за такой же период — 948 единиц.

На втором месте на автобусном рынке РФ разместились модели ПАЗ-3204. Их за отчётный период приобрели 424 покупателя — на 25% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает модель ЛИАЗ-4292 с результатом 344 проданных автобусов — в семь раз больше, чем год назад.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга расположились соответственно НЕФАЗ-5299 (342 ед.;+91%) и ЛИАЗ-5292 (335 ед.; +272%).

Напомним, по итогам первого квартала текущего года в РФ было куплено 3448 новых автобусов, что на 30% больше, чем год назад.

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