Пекин, , 09:47 — REGNUM Прибыль крупных промышленных предприятий Китая снизилась в первом квартале года на 36,7% относительно того же периода прошлого года. Причиной стала вспышка коронавируса нового типа, сообщает 27 апреля Государственное статистическое управление КНР.

В Китая крупными индустриальными компаниями считаются те, превышение годовых доходов над расходами которых превышает 20 млн юаней, или $2,82 млн. За период с января по март включительно их прибыль составила 781,45 млрд юаней, или примерно $110,52 млрд.

Падение оказалось на 1,6% меньше, чем за январь и февраль. Однако оптимистичные выводы преждевременны из-за не полного восстановления спроса и накапливания продукции на складах, говорится в докладе ведомства.

«Цены на товары падают, а издержки остаются довольно высокими», — указано в докладе.

Прибыль компаний добывающей отрасли упала в КНР на 27,5%, в обрабатывающей промышленности — на 38,9%, для производителей и поставщиков электричества, тепла, газа и воды — на 28,6%. В нефтеперерабатывающей отрасли спад составил 187,9%, в машиностроительной — 84,3%, в автомобильной — 80,2%.

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