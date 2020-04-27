Стокгольм, , 08:41 — REGNUM По объёму военных расходов в 2019 году Россия вновь вошла в пятёрку стран с наибольшими затратами на оборону. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в прошедшем году.

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Так, по данным института, мировые военные расходы в 2019 году возросли до $1,917 трлн, увеличившись на 3,6% по сравнению с 2018 годом. В разрезе последних десяти лет это наивысший глобальный объём военных ассигнований в мире.

При этом Россия с затратами возросшими по сравнению с 2018 годом на 4,5% затратами на оборону, которые составили $65,1 млрд, вышла на четвёртое место в мировом рейтинге.

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Лидером по объёму средств, направляемых на военных нужды, остаются США ($732 млрд), за ними следует Китай ($261 млрд) и Индия ($71,1 млрд). Пятёрку замыкает Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА REGNUM, последние несколько лет Россия сокращала военные расходы и выпала из пятёрки лидеров с наибольшим оборонным бюджетом. Так, по итогам 2018 года по объёму расходов на военные нужды РФ ($61,4 млрд) впервые оказалась на шестой строке мирового рейтинга.

Напомним, в 2016 году военные расходы страны стали сокращаться, но из-за разового погашения госдолга перед предприятиями ВПК сумма в целом выросла на 7,2%. В 2017 году оборонный бюджет снизился на 19%, а в 2018-м — на 3,5%.

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