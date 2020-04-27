Москва, , 08:32 — REGNUM В марте 2019 года более 38% машин автопроизводителя KIA были реализованы с использованием кредитных предложений KIA Finance. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

С января по март текущего года программой KIA Finance воспользовались свыше 16 тыс. покупателей автомобилей корейской марки, что соответствует уровню продаж за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что самой продаваемой моделью по кредитной программе является KIA Rio. На неё приходится около 52% от всех кредитных договоров.

Всего же в марте корейский автопроизводитель продал 19 808 машин, что на 1,3% больше, прошлогоднего уровня продаж.

Напомним, в первом квартале текущего года компания KIA зафиксировала сокращение операционной прибыли на 25,2%, до 444,5 млрд вон (около 361,2 млн долларов). При этом чистая прибыль уменьшилась на 59%, до 266 млрд вон (около 216 млн долларов).

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