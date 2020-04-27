Москва, , 08:23 — REGNUM ПАО «Роснефть» в целях «компенсации вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам и среде их обитания, причинённого при реализации проектов в 2016—2017 годах» закупает крупную партию молоди сибирского осетра. Заявленная начальная цена публичного запроса оферт составляет почти 340 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Итоги тендера планируется подвести 17 июня 2020 года. Начальная цена лота — 339 243 052,1 рубля. Молодь должна быть не менее 0,5 грамм. В реки Обь-Иртышского бассейна планируется выпустить 3 063 198 штук молоди.

В техзадании уточняется, что речь идёт о компенсации ущерба, который причинён при реализации проектов ООО «РН-Юганскнефтегаз» на лицензионных участках.

Работы по контракту должны быть выполнены до 30 сентября 2020 года.

Помимо этого, нефтекомпания закупает партию молоди чира на 66 млн рублей, муксуна почти на 80 млн рублей, пеляди на 1,7 млн рублей. Все закупки проводятся для дальнейшей компенсации вреда — выпуска молоди в реки России.