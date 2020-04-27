Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам торгов 24 апреля нефть марки Brent подорожала на 1,81% до $21,98 за баррель, тогда как недельные потери составили 22,33%. Майский контракт истек, поэтому ситуация на нефтяном рынке временно стабилизировалась, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Технические факторы есть для дальнейшего восстановления, нет фундаментальных факторов. Участники рынка по-прежнему опасаются нового обвала цен на нефть.

Поскольку хранилища переполнены, а спрос на нефтепродукты и нефть остаются низкими. Экспирация по июньскому контракту 18 мая. Если ситуация не улучшится, то падение усилится за неделю до экспирации.

Количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе снизилось на 60 единиц, достигнув 378 штук, согласно данным Baker Hughes. Годом ранее число нефтяных буровых установок составляло 805 штук. Сокращение происходит шестую неделю подряд.

Сегодня, 27 апреля, на торгах в Азии нефть Brent подешевела на 3,59%, до $21,07, WTI — на 10,19%, до $15,55. В рамках коррекции к восходящему движению от $15,90 до $23,17 цена может снизиться до $19.70.

Если она устоит выше $20 в течение 2−3 дней, то стоит готовится к повышению котировок до $25. Контрольный уровень поддержки $19,50. Падение ниже его усилит давление на покупателей.

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