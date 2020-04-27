Пермь, , 08:04 — REGNUM В Перми завершился прием заявок на аукционы по 31 автобусному маршруту. Победителей определят 30 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Согласно техзаданию, 26 маршрутов должны приступить к работе с 1 июня, еще пять — с 15 июля. Между тем, по нескольким лотам заявки не поступили, и в течение мая проведут повторные торги.

По данным издания business-class, по трем лотам, которые включают в себя пять маршрутов с автобусами средней вместимости и два с автобусами большого класса, не поступило ни одной заявки.

Добавим, к 15 июля все автобусные маршруты должны функционировать по новым контрактам, которые предусматривают перечисление платы за проезд в муниципальный бюджет. Предполагается оплата работы перевозчика за фактический пробег автобусов, что позволит привести к ликвидации «гонок» в борьбе за пассажиров и повышению безопасности перевозок.