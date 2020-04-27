Москва, , 07:47 — REGNUM Вынужденный простой в экономике и увеличение пособий по безработице могут привести к росту числа официально зарегистрированных безработных в России в шесть раз — до 5,3 млн человек. Об этом 27 апреля пишут «Известия» со ссылкой на выводы экспертов из Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Авторы прогноза предполагают, что стремительный рост числа безработных может привести к нехватке средств для выплат пособий, поскольку общая сумма рассчитана на 2,5 млн человек и три месяца выплат.

Такой вывод отвергли в министерстве труда России, сообщив, что средств достаточно.

«Минтруд готовил несколько прогнозов развития ситуации на рынке труда и роста безработицы. Бюджетные лимиты были запрошены и выделены под самый пессимистичный из них. Однако пока ситуация существенно лучше, и мы проходим связанный с коронавирусом кризис по умеренному сценарию», — сообщили в ведомстве.

Чиновники отметили, что сейчас биржи труда в регионах работают в напряженном режиме, однако справится с нагрузкой им позволит автоматизация процессов.

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