Нижний Новгород, 27 апреля 2020, 07:44 — REGNUM Арбитраж Нижегородской области 1 июня 2020 года планирует начать рассмотрение спора АО «Сибур-нефтехим» и нижегородского правительства. В рамках дела будет разрешён вопрос о расторжении соглашения восьмилетней давности и взыскании с АО 171,9 млн рублей, заявленных властями области в рамках встречного иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск к администрации Дзержинска и областному правительству от АО «Сибур-нефтехим», которое объединяет нефтехимические мощности СИБУРа в Дзержинске, поступил в феврале 2020 года. Истец требовал расторжения соглашений №89-П
Напомним, в 2012 году АО подписало соглашения о софинансировании работ по ликвидации шламонакопителя «Белое море», но спустя четыре года по объекту подписали новый договор и подрядчиком стала компания «Газэнергострой». Вероятно, именно о соглашении по «Белому морю» и идёт речь в судебном споре, подробности которого пока неизвестны.