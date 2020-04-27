Нижний Новгород, , 07:44 — REGNUM Арбитраж Нижегородской области 1 июня 2020 года планирует начать рассмотрение спора АО «Сибур-нефтехим» и нижегородского правительства. В рамках дела будет разрешён вопрос о расторжении соглашения восьмилетней давности и взыскании с АО 171,9 млн рублей, заявленных властями области в рамках встречного иска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к администрации Дзержинска и областному правительству от АО «Сибур-нефтехим», которое объединяет нефтехимические мощности СИБУРа в Дзержинске, поступил в феврале 2020 года. Истец требовал расторжения соглашений №89-П от 10.07.2012 и №2139 от 17.10.2012 года. Позднее нижегородские правительство заявило встречный иск.

«От ответчика поступило ходатайство о принятии к производству встречного искового заявления к акционерному обществу «Сибур-Нефтехим», в котором истец по встречному иску просит взыскать 171,9 млн. рублей по соглашению №2139 от 17.10.2012 года», — отмечается в определении суда.

Напомним, в 2012 году АО подписало соглашения о софинансировании работ по ликвидации шламонакопителя «Белое море», но спустя четыре года по объекту подписали новый договор и подрядчиком стала компания «Газэнергострой». Вероятно, именно о соглашении по «Белому морю» и идёт речь в судебном споре, подробности которого пока неизвестны.