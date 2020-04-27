Новосибирск, , 06:48 — REGNUM Вопрос о том, что страшнее — рост госдолга или коронавирус, требует очень важного уточнения — для кого? Иначе ответы могут быть диаметрально противоположные, отмечает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

«Госдолг для стран, обладающих свободно-конвертируемой валютой, является обычным инструментом для обеспечения сверх потребления за счёт остальных стран. Если вы посмотрите, то последние 20 лет США, Еврозона, Япония и другие активно пользуются таким инструментом, поэтому печать очередного триллиона долларов Федеральной резервной системой США принципиально ничего не меняет.

Увеличение госдолга для стран, чьи валюты не входят в корзину Международного валютного фонда (читай все остальные), обязывает такие государства пристально следить за способностью обеспечить обслуживание увеличивающейся долговой нагрузки либо с помощью поставки товаров на мировой рынок, либо из имеющихся накоплений.

Коронавирус представляет, прежде всего, вызов системе здравоохранения государства, которая в свою очередь является прямым следствием экономической модели и уровня социально-экономического развития конкретной страны. Другими словами, чем беднее страна, тем дольше и сильнее она будет испытывать последствия пандемии.