Новосибирск, 27 апреля 2020, 06:48 — REGNUM Вопрос о том, что страшнее — рост госдолга или коронавирус, требует очень важного уточнения — для кого? Иначе ответы могут быть диаметрально противоположные, отмечает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.
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Для России наступает «час быка» — эксперт
«Госдолг для стран, обладающих свободно-конвертируемой валютой, является обычным инструментом для обеспечения сверх потребления за счёт остальных стран. Если вы посмотрите, то последние 20 лет США, Еврозона, Япония и другие активно пользуются таким инструментом, поэтому печать очередного триллиона долларов Федеральной резервной системой США принципиально ничего не меняет.
Увеличение госдолга для стран, чьи валюты не входят в корзину Международного валютного фонда (читай все остальные), обязывает такие государства пристально следить за способностью обеспечить обслуживание увеличивающейся долговой нагрузки либо с помощью поставки товаров на мировой рынок, либо из имеющихся накоплений.
Коронавирус представляет, прежде всего, вызов системе здравоохранения государства, которая в свою очередь является прямым следствием экономической модели и уровня социально-экономического развития конкретной страны. Другими словами, чем беднее страна, тем дольше и сильнее она будет испытывать последствия пандемии.
В этом контексте для России, которая находится на периферии мировой экономической системы, наступает «час быка», когда все кошмары и демоны моно отраслевой экономики, о которых нас предупреждали последние 20 лет, становятся реальностью. В краткосрочной перспективе, российской заначки хватит на два года — это тот временной лаг в течение, которого нужно решить вопросы структурного переустройства отечественной экономики, которые откладывались последнюю четверть века. Если мы ждали «жаренного петуха», для того чтобы начать действовать, то он пришёл».
Очевидно, что эпидемия коронавируса будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. Ожидается снижение показателей ВВП в текущем году. Остаются открытыми вопросы: какие отрасли и уровни экономии России пострадают от борьбы с коронавирусом прежде всего, что будет со средним и мелким предпринимательством? Каковы главные социальные последствия борьбы с эпидемией будут в России? Какие меры нужно принять уже сейчас, чтобы избежать тяжелых социально-экономических последствий для страны?