Новосибирск, 27 апреля 2020, 06:48 — REGNUM Вопрос о том, что страшнее — рост госдолга или коронавирус, требует очень важного уточнения — для кого? Иначе ответы могут быть диаметрально противоположные, отмечает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

«Госдолг для стран, обладающих свободно-конвертируемой валютой, является обычным инструментом для обеспечения сверх потребления за счёт остальных стран. Если вы посмотрите, то последние 20 лет США, Еврозона, Япония и другие активно пользуются таким инструментом, поэтому печать очередного триллиона долларов Федеральной резервной системой США принципиально ничего не меняет.
Увеличение госдолга для стран, чьи валюты не входят в корзину Международного валютного фонда (читай все остальные), обязывает такие государства пристально следить за способностью обеспечить обслуживание увеличивающейся долговой нагрузки либо с помощью поставки товаров на мировой рынок, либо из имеющихся накоплений.
Коронавирус представляет, прежде всего, вызов системе здравоохранения государства, которая в свою очередь является прямым следствием экономической модели и уровня социально-экономического развития конкретной страны. Другими словами, чем беднее страна, тем дольше и сильнее она будет испытывать последствия пандемии.
В этом контексте для России, которая находится на периферии мировой экономической системы, наступает «час быка», когда все кошмары и демоны моно отраслевой экономики, о которых нас предупреждали последние 20 лет, становятся реальностью. В краткосрочной перспективе, российской заначки хватит на два года — это тот временной лаг в течение, которого нужно решить вопросы структурного переустройства отечественной экономики, которые откладывались последнюю четверть века. Если мы ждали «жаренного петуха», для того чтобы начать действовать, то он пришёл».
Денис Борисов