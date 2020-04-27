Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Заявление о состоянии, близком к банкротству, выпустила американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в связи с резко ухудшившейся ситуацией на мировом рынке нефти, 26 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным газеты, руководство Diamond Offshore также обратилось к властям с просьбой предоставить ей защиту от кредиторов, ссылаясь на главу 11 действующего в США закона о банкротстве.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт попросил президента США Дональда Трампа признать ситуацию с коронавирусом стихийным бедствием для того, чтобы защитить финансовые интересы компаний, добывающих в стране нефть и газ.

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