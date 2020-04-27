Казань, , 03:52 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил иск от производителя товарного бетона, который просит о собственном банкротстве. Заявление ООО «Тимер Бетон плюс» пока к производству не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление в суд поступило 23 апреля 2020 года. Сумма долгов, которая стала причиной обращения в суд, составляет 6 414 255,22 рубля. За две недели до этого эту же компанию требовало признать банкротом ООО «ДинараАвто», но его иск оставили без движения до 12 мая 2020 года. «ДинараАвто» также пыталось обанкротить ответчика и осенью 2019 года, но в марте 2020 года иск был оставлен без рассмотрения из-за нарушений. Долг тогда заявлялся в размере 931,5 тыс. рублей.

Помимо этого, налоговая служба в ноябре 2019 года требовала признания «Тимер Бетон плюс» банкротом по упрощённой процедуре отсутствующего должника, но производство по делу было прекращено. Тогда же сообщалось, что у компании на 2018 год имелось имущество на сумму 83,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Тимер Бетон плюс» учреждено в сентябре 2013 года. Уставный капитал — 12 тыс. рублей, среднесписочная численность работников — более 30 человек. Владелец и директор — Ринат Тимиров (соучредитель ТСЖ «Вишнёвый сад»).