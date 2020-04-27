Москва, , 03:43 — REGNUM Освободить российских производителей дезинфицирующей продукции от акциза при закупках ими денатурированного этилового спирта предложили в министерстве финансов России. Об этом 27 апреля пишут «Известия».

Необходимые поправки в Минфине предложили внести в главу 22 Налогового кодекса РФ и уже подготовили соответствующий проект закона. В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.

Предприятиям также потребуется представить перечень видов таких товаров с указанием номера свидетельства о госрегистрации.

Отмечается, что мера направлена на недопущение удорожания данной категории товаров. В настоящее время законопроект внесен на рассмотрение в правительство России.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик