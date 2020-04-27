Саратов, , 03:13 — REGNUM Определение поставщика, который должен поставить дорогостоящий медицинский аппарат в областной онкологический диспансер, было приостановлено по жалобе одного из участников тендера, объявленного минздравов Саратовской области. К тому моменту заказчик уже определил поставщика — московское ООО «Аргус-ЦС», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По условиям контракта победитель должен в течение 90 дней с даты подписания контракта поставить в Энгельс — в ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» цифровой маммограф со стереотаксической пункционной приставкой. Начальная цена лота была 27 866 241,78 рубля, но участие двух компаний позволило снизить цену. ООО «СМС Технологии» (владелец — Олег Сипягин) предложило товар за 22 989 649,43 рубля, а ООО «Аргус-ЦС» (владелец — Александр Бестаев) — за 22 850 318,22 рубля. Последнее и было признано победителем и в базе госзакупок появился проект госконтракта с компанией, но его подписание приостановили из-за жалобы второго участника. К поставке планировался маммограф «Диамант», который производит ООО «Севкаврентген-Д». Оба участника тендера производителями не являются и работают в сфере оптовой торговли медтехникой.

Результат рассмотрения жалобы «на действия единой комиссии» пока неизвестен. Между тем заявитель — компания «СМС Технологии» до этого фигурировала в свыше 200 госконтрактах минздрава области.

Напомним, ранее в Новгородской области одна из местных больниц отказалась от закупки медтехники — концентратора медицинского кислорода у компании, которая не являлась производителем продукции. Причиной называлось завышение стоимости аппарата по сравнению с ценой, предлагаемой производителем оборудования.