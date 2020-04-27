Москва, , 02:44 — REGNUM Субсидии для туроператоров должны помочь сохранить рабочие места, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом говорится в сообщении Ростуризма, передает ТАСС.

«Субсидии частично компенсируют понесенные туроператорами убытки и, надеюсь, помогут сохранить рабочие места», — сказал чиновник.

По его словам, субсидии направлены на поддержку ликвидности туроператоров. Также сообщается, что большое количество операторов эвакуировали туристов из закрывающихся стран за свой счёт.

Как 26 апреля сообщало ИА REGNUM, глава правительства страны Михаил Мишустин распорядился сформировать предложения, по снятию ограничений для предприятий из-за эпидемии коронавируса.

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