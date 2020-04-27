Мурманск, , 02:42 — REGNUM Арбитраж Мурманской области 4 июня 2020 года начнёт рассмотрение иска на сумму свыше 53 млн рублей, которую ООО «Кольский нефтяной терминал» требует с АО «Мурманское морское пароходство». Дело принял к производству судья Кушниренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск на сумму 53 752 462,35 рубля поступил в суд 16 апреля 2020 года — уже после введения в отношении ответчика процедуры наблюдения. Это не первый спор между компаниями. В июле 2019 года суд удовлетворил иск ООО к АО «о взыскании задолженности по возмездному оказанию услуг в сумме 39 225 475,55 рубля и пени в связи с нарушением срока оплаты таких услуг в сумме 261 274,96 рубля, а всего 39 486 750,51 рубля». Истец ссылался на нарушение ответчиком «обязательств по оплате комплекса услуг при стоянке и отстою на рейде судов ответчика — навалочного судна «Грумант» и теплохода «Капитан Данилкин» за общий период с 16.09.2018 по 31.03.2019 года».

Напомним, на сегодня в отношении пароходства введен первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Многомиллионные претензии к юрлицу имеют банки и иные кредиторы. Банкротное дело только за апрель 2020 года увеличилось на 30 заявлений о вступлении в реестр. Помимо этого, по факту невыплаты заработной платы работникам в апреле было возбуждено очередное уголовное дело. В свете пандемии коронавируса АО также попало под действие моратория на банкротство.