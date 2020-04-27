Мехико, , 01:57 — REGNUM Мексика начинает эвакуировать персонал с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в нефтедобывающей госкорпорации Petroleos Mexicanos.

По его данным, на нефтяных платформах корпорации останется лишь критически важный персонал, остальных сотрудников эвакуируют, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

«Незаменимые сотрудники останутся на местах, чтобы продолжить производство… Ситуация схожа с той, когда начинается шторм», — заявил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, к 26 апреля в Мексике было подтверждено 13 842 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Также сначала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 1305 человек.

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