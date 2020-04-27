Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Соединенные Штаты продлили срок действия разрешений для Ирака на импорт энергоносителей из Ирана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.

«Госсекретарь продлил действие этих разрешений на время формирования правительства, заслуживающего доверия», — заявил он.

Отмечается, что разрешение будет действовать в течение 30 дней. Ранее США продлевали его на срок от 90 до 120 дней, однако в этом случае американские власти решили сократить срок действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава минздрава Ирака Джаафар садик Аллави заявил, что иракские власти заинтересованы в совместном инвестировании с Ираном в сферу производства фармацевтической продукции. Соответствующее заявление он сделал после встречи с иранским послом Ираджем Масджеди.

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