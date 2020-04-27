Рига, , 00:20 — REGNUM Согласно данным Латвийской ассоциации страховщиков (LAA) хотя объём подписанных страховых премий за первый квартал вырос, в марте 2020 года наблюдалось существенное и негативное влияние пандемии COVID-19 на рынок, пишет портал Dienas Business.

За первые три месяца 2020 общий объём страховых премий в Латвии составил 156,5 млн евро, что на 8% больше, чем годом ранее. В марте произошло падение в сегментах как обязательного страхования автотранспорта — минус 10%, так и KASKO — минус 9%. Наблюдался спад на рынке недвижимости, в марте он составил 14%. Выплаты, напротив, выросли на 27%. Основной квартальный прирост рынку дало страхование жизни, выплаты по которому продолжают расти. Но и по этому сегменту в марте падение составило 46%.

Страхование путешествий упала за квартал на 5,5%, до 2,9 млн евро. И только в марте на 33%. Выплаты же выросли на 45% за квартал, в марте на 51%. Всего страховыми компаниями было выплачено 1,5 млн евро.

Общая сумма страховых выплат за квартал составила 94,2 млн евро, что на 9,9% больше, чем годом ранее.