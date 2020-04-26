Мехико, 26 апреля 2020, 22:48 — REGNUM Межамериканский банк развития (IBR) согласовал выделение кредитной помощи мексиканскому бизнесу в размере $12 млрд, 26 апреля сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что помощь получат около 30 тысяч компаний Мексики. Помощь будет оказываться представителям малого и среднего бизнеса.
Экономика Мексики понесла большие потери как из-за глобальной эпидемии COVID-19, так и из-за резкого падения цен на нефть.
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