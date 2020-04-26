Оклахома-сити, США, 26 апреля 2020, 22:52 — REGNUM
Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт обратился к президенту США Дональду Трампа с открытым письмом, в котором просит признать пандемию коронавируса стихийным бедствием, что позволит защитить интересы компаний по добычи нефти и газа. Текст письма опубликован главой штата на своей странице в социальной сети Twitter.
В письме Ститт указывает на то, что чрезмерная добыча нефти угрожает не только экономике страны, но и окружающей среде. Главной проблемой, которая может привести к серьезным последствиям в этих сферах, является отсутствие возможности у производителей хранить добытые углеводороды.
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Остановка добычи нефти также приведет к тому, что нефтяные компании лишатся арендованных участков.
«Мы просим администрацию (президента — Ред.) объявить пандемию COVID-19 форс-мажорным обстоятельством или стихийным бедствием для единственной цели — защитить производителей», — обратился к Трампу губернатор Оклахомы.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал спасти нефтяную индустрию страны в условиях обрушения нефтяных цен.
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