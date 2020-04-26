Москва, , 22:00 — REGNUM Правительство Российской Федерации утвердило правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение своих затрат из-за коронавируса. Соответствующее постановление председателя правительства России Михаила Мишустина опубликовано сегодня, 26 апреля, на официальном сайте правительства.

В постановлении сказано, что правительство утверждает правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туристическим операторам на возмещение затрат, которые они понесли при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции.

Эти субсидии будут предоставлены только тем туристическим организациям, которые внесены в единый федеральный реестр туроператоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристическая отрасль фактически перестала существовать на время пандемии коронавируса. Миллионы людей сидят по домам и никуда не ездят. Международное транспортное сообщение между странами прервалось.