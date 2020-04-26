Москва, , 19:45 — REGNUM Специализированное судно «Академик Черский», которое принадлежит российской корпорации «Газпром» и которое российские власти назвали основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток — 2», вновь изменило курс — теперь пунктом его назначения вновь указан дальневосточный порт Находка, куда корабль может прибыть 1 июля. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сайта Vesselfinder.

Напомним, что угроза санкций со стороны США привела к тому, что международные компании, занимавшиеся прокладкой газопровода «Северный поток — 2», в страхе бежали со строительной площадки в Балтийском море и проект остановился будучи готовым на 95%.

Российские власти заявили, что смогут самостоятельно завершить проект и для этого, по всей видимости будет использовано судно «Академик Черский», которое при некотором переоборудовании вполне справится с прокладкой трубопровода по дну Балтийского моря.

Стоит отметить, что судно покинуло порт Находка в феврале 2020 года. Корабль направился в Сингапур, а оттуда к берегам Шри-Ланки, где его должна была встретить эскадра кораблей Балтийского флота.

Однако затем судно начало хаотично менять курс. То корабль направлялся к берегам Мадагаскара, то поворачивал в сторону Красного моря, потом вновь оказывался у берегов Северной Суматры в районе Малаккского пролива. Теперь же судя по данным наблюдательных сервисов, судно направляется обратно в порт Находка.