Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии. Об этом 26 апреля сообщил старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью ABC.

Хассет отметил, что на текущий момент наблюдается крайне тяжелая ситуация, при которой экономика США столкнулась с крупнейшим негативным шоком, вызванным пандемией коронавируса.

«Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии», — заявил советник.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что более 26,4 млн американцев подали заявки на пособие по безработице с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, а уровень безработицы в стране сейчас, вероятно, близок к 20%. Для сравнения, уровень безработицы во время Великой депрессии в 1933 году достигал 25%.

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